На лужноземельний метал масою 18.4 г подіяли водою при цьому утворився газ обємом 8,96 л. Визначте про який це метал

Химия

На лужноземельний метал масою 18.4 г подіяли водою при цьому утворився газ обємом 8,96 л. Визначте про який це метал

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