На лужноземельний метал масою 18.4 г подіяли водою при цьому утворився газ обємом 8,96 л. Визначте про який це метал
Химия
На лужноземельний метал масою 18.4 г подіяли водою при цьому утворився газ обємом 8,96 л. Визначте про який це метал
Ответ(ы):
Гость:
18,4 : 2Х = 8,96 : 22,4 х = 23 это натрий
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