Сократите дробь 54/900 Зарание благадарю!

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Сократить дробь - значит разделить числитель и знаменатель на одинаковое число ( НОД). Наибольший общий делитель чисел : НОД (54, 900)= 2*3*3= 18 54= 6*9 =2*3*3*3 900= 9*100 = 3*3*10*10= 3*3*2*2*5*5 Максимальное сокращение: 54/900 = 3/50 Можно сокращать постепенно: 54/900 = 6/100= 3/50 Ответ: 54/900 =3/50