Решить задачу мама сварила 18 литров компота она развела в банке одну третью часть Сколько литров осталось разлить
Математика
Решить задачу мама сварила 18 литров компота она развела в банке одну третью часть Сколько литров осталось разлить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)18:3=6 л - разлила 2)18-6=12 л Ответ: осталось разлить 12 литров сока.
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