Решить задачу орлы поднимаются на высоту до 3000 метров Журавли для 4000 метров Выраз??те высоту полета этих птиц в километрах

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Решить задачу орлы поднимаются на высоту до 3000 метров Журавли для 4000 метров Выраз??те высоту полета этих птиц в километрах

Автор: Гость