Решить задачу орлы поднимаются на высоту до 3000 метров Журавли для 4000 метров Выраз??те высоту полета этих птиц в километрах

Английский язык
Решить задачу орлы поднимаются на высоту до 3000 метров Журавли для 4000 метров Выраз??те высоту полета этих птиц в километрах
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зкм высота Орлы,Журавли 4 км
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