Решите №326 , чтобы всё было, как нужно.
Алгебра
Решите №326 , чтобы всё было, как нужно.
Ответ(ы):
Гость:
По условию: PK = ML; PM = KL. Решение: Так как у них общая сторона KM, значит треугольники равны и подобны между собой. Это значит, что подобные углы между собой так же равны. Угол PKM и угол LMK подобны и следовательно равны. Всё.
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