Решите №326 , чтобы всё было, как нужно.

Гость: Гость:

По условию: PK = ML; PM = KL. Решение: Так как у них общая сторона KM, значит треугольники равны и подобны между собой. Это значит, что подобные углы между собой так же равны. Угол PKM и угол LMK подобны и следовательно равны. Всё.