Решите 9 пожалуйста, буду очень благодарен

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9) Ответ1) 10)ΔАВС-равнобедренный, так как СА и СВ-касательные Углы при его основании =180град -75град Тогда углы при основании равноб.треугольникаАОВ(в нем АО=ВО-радиусы) : по 90-1/2*(180-75)=90-90+75/2=75/2 ∠АОВ=180-2*(75/2)=105град Ответ 2) 10) sin x=5/(√(5^2+(5√15)^2))=5/ ((√25+25*15))=5/(5*√(1+15))=5/(5*4)=1/4 ответ2