Решите 9 пожалуйста, буду очень благодарен
Алгебра
Решите 9 пожалуйста, буду очень благодарен
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9) Ответ1) 10)ΔАВС-равнобедренный, так как СА и СВ-касательные Углы при его основании =180град -75град Тогда углы при основании равноб.треугольникаАОВ(в нем АО=ВО-радиусы) : по 90-1/2*(180-75)=90-90+75/2=75/2 ∠АОВ=180-2*(75/2)=105град Ответ 2) 10) sin x=5/(√(5^2+(5√15)^2))=5/ ((√25+25*15))=5/(5*√(1+15))=5/(5*4)=1/4 ответ2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
1)Гипотенуза прямоугольного треугольника равно 10 см,а сумма катетов- 14см.Найдите площадь треугольника? 2)Три барана и одна корова за день съеда...
Математика
С неподвижной лодки м 60 кг на берег прыгнул мальчик м 40 со скоростью 3м|с, направленной горизонтально. Какую скорость относительно берега приобре...
Литература
Русский язык