Решите любое даю 20 баллов

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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Задача 8·8=64(д)-мастер 232-64=168д-сделал ученик 168:6=28(д/ч)-ученик
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