Решите плиз 11/12 - y = 11/24

Математика
Решите плиз 11/12 - y = 11/24
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот мой ответ. надеюсь все правильно
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Составьте ионное и молекулярное уравнения : Ni (NO3)2+(NH4)2So3->
Ответить
Қазақ тiлi
Переведите пожалуйста Адам өмірінің мәні мен сұлулығы. Адамның келенгегіне сеп??мділігі баламың ата –анасын ардақ тұтын , өзінің перзентттікқары...
Ответить
Математика
В мяч играли 5 девочек и 7 мальчиков раздилете их на 2 команды поровну
Ответить
Математика
Охотничья собака бежит за зайцем со скоростью 16 м/с, а заяц убегал от неё со скорос??ью 12м/с. собака догнала зайца за 13 с. какое расстояние было...
Ответить
Математика
36:х=41-32 помогите пжл
Ответить