Составьте ионное и молекулярное уравнения : Ni (NO3)2+(NH4)2So3-gt;
Химия
Составьте ионное и молекулярное уравнения : Ni (NO3)2+(NH4)2So3-gt;
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ni(NO3)2 + (NH4)2SO3 = NiSO3 + 2NH4NO3Ni(+2) + 2NO3(-) + 2NH4(+) + SO3(-2) = NiSO3 + 2NH4(+) + 2NO3(-)Ni(+2) + SO3(-2) = NiSO3
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