Решите пожалуйста 33 задачу, срочно надо
Обществознание
Решите пожалуйста 33 задачу, срочно надо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Родители обязаны обеспечить своих несовершеннолетних детей так как они не несут за себя полную ответственность, и не имеют полных прав, но после того как им исполнится 18 лет они станут полностью самостоятельными.
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