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Химия
Решите пожалуйста!!!! 50 баллов!!
Ответ(ы) на вопрос:
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Гомолог 3-метилбутановая кислота CH3-CH(CH3)-CH2-COOH изомеры: 1) 2-метилпентановая кислота CH3-CH2-CH2-CH(СH3)-COOH 2)2,3-диметилбутановая кислота CH3-CH(CH3)-CH(CH3)-COOH 2) C2H6+Cl2=C2H5Cl+HCl C2H5Cl+NaOH=C2H5OH+NaCl C2H5OH+CuO=CH3-CHO+Cu+H2O CH3CHO+Ag2O=CH3-COOH+2Ag CH3COOH+NaOH=CH3COONa+H2O
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