Сколько граммов оксида меди (II) подвергают взаимодействию с 146g 10% -ном растворе соляной кислоты?

Химия
Сколько граммов оксида меди (II) подвергают взаимодействию с 146g 10% -ном растворе соляной кислоты?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Здравствуйте Если у вас есть химия завтра то вы можете после урока написать в коментарий правильно ли вышло.Вы бы сделали для меня большое одолжение. Заранее спасибо)///////////////
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