Разбери слова по составу небольшой крылышко

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Разбери слова по составу небольшой крылышко
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не приставка боль корень ш суффикс ой окончание крылы корень шк суффикс о окончание
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