Решите пожалуйста до 12:00

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Математика
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2) -4m+7 б) =-8k+24+4к-8-6k-2=-2k+14 в) 3. 0.6y-1.8-0.5y+0.5=1.5 0.6y-0.5y=1.5+1.8+0.5-0.5 0.1y=3.3 y=33
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