Решите пожалуйста картинка в вверху.

Гость: Гость:

1) Издательство выпустило за три дня 1571 книгу. В среду 348 штук, во вторник на 179 меньше, чем в понедельник. Сколько книг выпущено во вторник? 2) 1.1571 - 348 = 1223 книги - выпущено в понед и во вторник 2. 1223 - 179 = 1044 книги 3. 1044 : 2 = 522 книги выпущено во вторник Пусть во вторник выпущено х книг, тогда в понедельник - х + 179, в среду 348, всего 1571: х +х + 179 + 348 = 1571 2х = 1571-348-179 2х = 1044 х=522 книги выпущено во вторник