Решите пожалуйста картинка в вверху.

Математика
Решите пожалуйста картинка в вверху.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) Издательство выпустило за три дня 1571 книгу. В среду 348 штук, во вторник на 179 меньше, чем в понедельник. Сколько книг выпущено во вторник? 2) 1.1571 - 348 = 1223 книги  - выпущено в понед и во вторник 2. 1223 - 179 = 1044 книги  3. 1044 : 2 = 522 книги выпущено во вторник Пусть во вторник выпущено х книг, тогда в понедельник  - х + 179, в среду 348, всего 1571: х +х + 179 + 348 = 1571 2х = 1571-348-179 2х = 1044 х=522 книги выпущено во вторник
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Подбери к выделенным глаголам глаголы в неопределённой форме укажи вид.укажи гла??олы парами.отправляются двинутся прячутся строятся прокладываются...
Ответить
Математика
2403+х=735·6 и 4020:х=2563-2553 помогите пожалуйста решить
Ответить
Математика
×+3,4=-5,8 помогите пожалуйста
Ответить
Математика
Помогите!Скорость велосипедиста на 32 км/ч меньше скорости мотоциклиста.Одно и то ??е расстояние мотоциклист проезжает за 3 часа,а велосипедист за ...
Ответить
Математика
7* + 1* +3*=128 (только ответ)
Ответить