Решите пожалуйста. Срочно!!! даю 20 баллов

Математика
Решите пожалуйста. Срочно!!! даю 20 баллов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5. Если c=3,79, то -(-(-с))=-(-(-3,79))=-3,79 6. 120*5/12=50 50:20*100=250 Ещё 0 7. Расположено 400 чисел
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