Решите пожалуйста !! tg (arccos (-1/4))

Алгебра
Решите пожалуйста !! tg (arccos (-1/4))
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Требуется найти tg α, где cos α = –1/4, 0 ≤ α ≤ π. Для углов I и II четвертей (0 ≤ α ≤ π) синус неотрицательный, поэтому sin α = √(1–cos² α) = √(15/16) = √(15)/4, tg α = sin α/cos α = –√(15).
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