Газ нагрелив закрытом сосуде, предав ему 150 Дж теплоты.Какую работу совершил газ ? Как в этом процессе изменилась его внутренняя энергия?

Гость: Гость:

1) Q = A + dUТ.к. газ находится в закрытом сосуде, то процесс изохорный. При изохорном нагревании газа вся работа равна нулю. Первое начало термодинамики принимает вид?Q = dUdU = 150 Дж.Внутренняя энергия увеличилась на 150 Дж.2) mV^2/2 = cmT => mV^2/2cm = TV^2/2c = TНаибольшей температурой будет обладать то тело, которое имеет наименьшую теплоемкость. В данном случае это будет медь. (Напомню, что c меди = 380 Дж/кг * К)