Сочинение: "Этикет 22 века"

Гость: Гость:

Я вижу школу с шкафчиками.С автомотическим буфетом и поворами т.е. роботами.В каждом классе на каждого ученика есть компьютер.Вместо дневников у них электронные браслеты.Учителя очень умные из профессорских институтов.И вообще школа очень изменится охрана не будет спать на рабочем посту.И будет все супер!