Сочинение: "Этикет 22 века"

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Сочинение: "Этикет 22 века"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 Я вижу школу с шкафчиками.С автомотическим буфетом и поворами т.е. роботами.В каждом классе на каждого ученика есть компьютер.Вместо дневников у них электронные браслеты.Учителя очень умные из профессорских институтов.И вообще школа очень изменится охрана не будет спать на рабочем посту.И будет все супер!

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