Решите пожалуйста задачу расстояние между двумя городами автомобиль преодолевает за 3ч. Если бы его скорость была на15км\ч больше, то на этот путь ему потребовалось бы2,4ч. определитель скорость автомобиля и расстояние между го...
Математика
Решите пожалуйста задачу расстояние между двумя городами автомобиль преодолевает за 3ч. Если бы его скорость была на15км\ч больше, то на этот путь ему потребовалось бы2,4ч. определитель скорость автомобиля и расстояние между городами
Ответ(ы):
Гость:
(3ч•15км/ч)/0.6ч=75км/ч-скорость автомобиля 75км/ч•3ч=225км-расстояние между городами
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