Решите, пожалуйста. Задание 9 не нужно. Даю 25 баллов.
Физика
Решите, пожалуйста. Задание 9 не нужно. Даю 25 баллов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
11. 4 9. D Ньютон 10.C 13 .A
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