Решите пожл срочно 5и 6 номера
Алгебра
Решите пожл срочно 5и 6 номера
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5) Сворачиваем по формуле tg2A = 2tgA / 1 - tg^(2)A
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