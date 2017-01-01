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Решите пример 1 1/1-17/1
Математика
Решите пример 1 1/1-17/1
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
11/1 и 17/1 это 11-17 11-17=-6
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