Решите пж))) Биология
Биология
Решите пж))) Биология
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-б)оболочка 2-а)вакуоль 3-а)клетчатки(целюльози) 4-б)ядре 5-г)4
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