Решите цепочку превращения Сu -----gt;СuSo3(сульфит меди 2)-----gt; CuO2 -----gt;соль -----gt;друг??я соль -----gt;что-то(в зависимости от предыдущих формул)
Химия
Решите цепочку превращения Сu -----gt;СuSo3(сульфит меди 2)-----gt; CuO2 -----gt;соль -----gt;друг??я соль -----gt;что-то(в зависимости от предыдущих формул)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Cu+h2so3=>cuso3+h2 2cuso3=>2cuo2+so2 cuo+2hcl=>cucl2+h20 cucl2+na2co3=>cuco3+2nacl cuco3+2h2o=>cu(oh)2+h2co3
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