Решите уравнение 14(p-30)=630 с проверкой
Математика
Решите уравнение 14(p-30)=630 с проверкой
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
14(р-30)=630 14р-420=630 14р=630+420 14р=1050 р=1050:14 р=75 14(75-30)=630
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