Решите уравнение √15-3x-1=x. ( иррациональное уравнение) *под корнем только 15-3х !
Математика
Решите уравнение √15-3x-1=x. ( иррациональное уравнение) *под корнем только 15-3х !
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-1=х =х+1 = 15-3х=+2х+1 +2х+1-15+3х=0 x^{2} +5х-14=0 Д= -4*1*(-14)=25+56=81 не подходит , т.к х должно не может быть отрицательным, т.к подкоренное выражение должно быть положительным Ответ: 2
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