Решите уравнение -2x(1-x)+3(x-4)=-x(x+2)-6x заранее спасибо

Алгебра
Решите уравнение -2x(1-x)+3(x-4)=-x(x+2)-6x заранее спасибо
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
-2x(1-x)+3(x-4)=-x(x+2)-6x -2x+2x^2 +3x - 12 = x^2+2x -6x -2x+2x^2 +3x -x^2  -2x+6x = 12 x^2 + 9x=12 x(x+9)=12 x=12                     x+9=12                              x=3 
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