В каком случае говорят что отрезки AB и CD пропорциональны отрезкам A1B1 и C1D1

Геометрия
В каком случае говорят что отрезки AB и CD пропорциональны отрезкам A1B1 и C1D1
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Если их длины в одинаковое число раз больше или меньше. Постыдились бы, не знать такое.
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