Решите уравнение 2x^2-7x-8=0 в ответе укажите сумму корней
Математика
Решите уравнение 2x^2-7x-8=0 в ответе укажите сумму корней
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сумма корней находится даже без решения, равна 3,5 2х²-7х-8=0 D=49+64=113 х₁=(7+√113)/4 х₂=(7-√113)/4 х₁+х₂=(7+√113)/4+(7-√113)/4=14/4=3,5
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