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Решите уравнение:(4,6-x)*1=4,18
Математика
Решите уравнение:(4,6-x)*1=4,18
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(4,6-x)*1=4,18 4,6-x=4,18:1 -x=4,18-4,6 -x=-0,42 x=0,42 ответ:0,42
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