Решите уравнение √х+2-√х-1=√2х-3

Алгебра
Решите уравнение √х+2-√х-1=√2х-3
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) (√х)+2-(√х)-1=(√2х)-3      1=(√2х)-3      - √2х=-3-1      -√2х=-4       (-√2х) ²=(-4) ²      2х=16      х=16:2      х=8
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