Решите уравнение √х+2-√х-1=√2х-3
Алгебра
Решите уравнение √х+2-√х-1=√2х-3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) (√х)+2-(√х)-1=(√2х)-3 1=(√2х)-3 - √2х=-3-1 -√2х=-4 (-√2х) ²=(-4) ² 2х=16 х=16:2 х=8
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Литература
Русский язык
Спиши Вставь пропущенные буквы замени транскрипцию буквенной записью подчеркни ??рфограммы приставок наступила весна юга потянул теплый ветер
Математика
За столом10 мест пришло 9 человек посде ужина ушлов 2 раза меньше сколько человек ос талось ......... там пример с остатком