Написать стих про Санкт Петербург
Литература
Написать стих про Санкт Петербург
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Гость:
В осеннем тумане в январском снегу Стоит сам Петербург на морском берегу. С дворцами и парками, строг и красив, Как будто вплывает в широкий залив. В блокадные дни, под обстрелом, в снегу Не сдался, не сдался наш город врагу. Здесь гордые, смелые люди живут, И ценится всюду их доблестный труд.
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