Сравни условия вопросы, решения и ответы . мама купила 10 м красной тесьмы, а белой на 3м больше .сколько метров белой тесьмы купила мама?. на пошив штор потратили 10м белой ткани, а красной в 3 раза больше .сколько метров в кр...

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Сравни условия вопросы, решения и ответы . мама купила 10 м красной тесьмы, а белой на 3м больше .сколько метров белой тесьмы купила мама?. на пошив штор потратили 10м белой ткани, а красной в 3 раза больше .сколько метров в красной ткани потратили на пошив штор?.

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