Как называется член сказа

Беларуская мова
Как называется член сказа
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
_ _ _ _ - дапауненне _._._._-акаличнасць -азначэнне ~~~~~~~
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