Как называется член сказа
Беларуская мова
Как называется член сказа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
_ _ _ _ - дапауненне _._._._-акаличнасць -азначэнне ~~~~~~~
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Бригада строителей проложила асфальтовую дорогу длиной 9 километров за 4 месяца н?? диаграмме рисунок 114 показать объема выполненной работы по мес...
Информатика
Компьютер состоит из устройств выполняющих некоторые функции мыслящего человека. Проведите аналогию между человеком и компьютером Заполните таблицу
Русский язык