N2sio3 определить степень окисления элементов
Химия
N2sio3 определить степень окисления элементов
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Na2SiO3 Na (+1) Si (+4) O (-2)
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