Решите уравнение: Sin 6x + ctg 3x Cos 6x = Cos 3x
Алгебра
Решите уравнение: Sin 6x + ctg 3x Cos 6x = Cos 3x
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сведем всё к аргументу 3х sin 6x = 2sin 3x * cos 3x cos 6x = cos^2 3x - sin^2 3x = 2cos^2 3x - 1 = 1 - 2sin^2 3x sin 6x + cos6x * cos 3x / sin 3x = V(3) 2sin 3x * cos 3x + (1 - 2sin^2 3x) * cos 3x / sin 3x = V(3) 2sin^2 3x * cos 3x + (1 - 2sin^2 3x) * cos 3x = V(3) * sin 3x cos 3x * (2sin^2 3x + 1 - 2sin^2 3x) = V(3) * sin 3x cos 3x * 1 = V(3) * sin 3x ctg 3x = V(3) 3x = Pi/6 + Pi*k x = Pi/18 + Pi/3*k
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