y=sin7x*cos6x-sin6x*cos7x
Алгебра
y=sin7x*cos6x-sin6x*cos7x
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y=sin7x*cos6x-sin6x*cos7x y=sin(7x-6x)=sinx y=sinx
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