Чому птахiв треба берегти? Текст-мiркування 5-7речень срочно плиссссссс!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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Птахи-невід"ємна частина природи.Вони не тільки прикрашають наше життя своїм барвистим виглядом, прекрасним співом, алей є охоронцями лісу. Птахи боряться зі шкідниками за кращий врожай. Якби зникли птахи, то це відразу позначилося б на навколишньому середовищі.Почали б гинути дерева, урожай на полях та городах.Тому ми повинні оберігати птахів, не нищити їх гнізда, не вбивати з рогатки, а будувати їм шпаківні та допомагати вижити холодними зимами.