Решите уравнение x+168 дробь x = 26

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Если оно выглядит так, как я понимаю(х+168)/х=26 то надо умножить обе части на х х+168=26х 25х=168 х=6.72 если оно выглядит как ты написал х +168/х=26 то надо домножить все на х х²+168-26х=0 D=676-672=4 х=(26±2)/2 х=14 или х=12