Решите уравнение x/4=5 105/y=7 x+12/6=14
Математика
Решите уравнение x/4=5 105/y=7 x+12/6=14
Ответ(ы):
Гость:
1)х/4=5 х=5*4 х=20 2)105/у=7 у=105/7 у=15
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