Решите уравнение x/4=5 105/y=7 x+12/6=14

Математика
Решите уравнение x/4=5 105/y=7 x+12/6=14
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)х/4=5   х=5*4   х=20 2)105/у=7    у=105/7    у=15
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