Решите уравнение задание 5
Алгебра
Решите уравнение задание 5
Ответ(ы):
Гость:
1) Найдём значение b. Для этого подставим вместо Х известный корень Х= -0,6 и получим выражение: 5*(-0,6)^2 + 3*(-0,6) = b. Сделав вычисления в левой части, находим значение b=0. 2) Подставляем найденное значение b в исходное уравнение и решаем его: 5Х^2+3X=0 X(5X+3)=0 X=0 или 5Х+3=0 Х=-0,6 3) Ответ: -0,6; 0
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