Решите уравнения : 1)Zn+O2= 2)Cu+O2= 3)H2+O2= 4)Mg+O2= 5)C2H6+O2=

Химия
Решите уравнения : 1)Zn+O2= 2)Cu+O2= 3)H2+O2= 4)Mg+O2= 5)C2H6+O2=
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
2Zn+O2=2ZnO 2Cu+O2=2CuO 2H2+O2=2H2O 2Mg+O2=2MgO 2C2H6+7O2=4CO2+6H2O 
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