Решите уравнения 3 уравнения
Алгебра
Решите уравнения 3 уравнения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х^3-х=0 х(х^2-1)=0 х^2=1 х=±1 (1-2х)/3-(х+3)/4=(2-4х)/5 20(1-2х)-15(х+3)=12(2-4х) 20-40х-15х-45=24-48х - 55х+48х=24-20+45 - 7х= 49 х= -7 ((х+2)^2)/2-(х^2-4)/4-((х-2)^2)/8=х^2/8 4(х^2+4х+4)-2х^2+8-х^2+4х-4=х^2 20х=20 х=1
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