Решите уравнения А)6х-10,2=0 Б)5х-4,5=3х+2,5 В)5х+3=7х-5(2х+1)
Алгебра
Решите уравнения А)6х-10,2=0 Б)5х-4,5=3х+2,5 В)5х+3=7х-5(2х+1)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6х-10,2=0, 6х=10,2, х=10,2:6, х=1,7. Ответ: 1,7. 5х-4,5=3х+2,5, 5х-3х=2,5+4,5, 2х=7, х=7:2, х=3,5. Ответ: 3,5. 5х+3=7х-5(2х+1), 5х+3=7х-10х-5, 5х+3=-3х-5, 5х+3х=-5-3, 8х=-8, х=-1. Ответ: -1
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