Решите уровнение 10-а=1,а-2=6

Математика
Решите уровнение 10-а=1,а-2=6
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Ответ(ы):
Гость:
1) 10-а=1 а=10-1 а=9 2)а-2=6 а=6+2 а=8
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