Сколько будет(уравнение)72:x=8?
Математика
Сколько будет(уравнение)72:x=8?
Ответ(ы):
Гость:
72:х=8; х=72:8; х=9. Ответ - 9.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
ИЗ КВАДРАТА 12 СМ Х 12 СМ ВЫРЕЗАЛИ КРУГ ДИАМЕТР КОТОРОГО РАВЕН ДЛИНЕ СОТРОНЫ КВАДРАТА НАЙДИТЕ ПЛОЩАДЬ ЭТОГО КРУГА ПЖ ОЧЕНЬ НУЖНООООО
Математика
Русский язык
Подбери к выделенным глаголам глаголы в неопределённой форме укажи вид.укажи гла??олы парами.отправляются двинутся прячутся строятся прокладываются...
Математика