Сколько будет(уравнение)72:x=8?

Математика
Сколько будет(уравнение)72:x=8?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
72:х=8; х=72:8; х=9. Ответ - 9.
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