Решите уровнение: 2,3 (в квадрате) - 3,19+ 0,3 (в кубе)
Математика
Решите уровнение: 2,3 (в квадрате) - 3,19+ 0,3 (в кубе)
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51,729 решение 2,3*2,3-(3,19+0,3)*на само себя 3 раза
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