Взгляды Руссо га церковь и религию

История
Взгляды Руссо га церковь и религию
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Георгиев Рубен  * Советник  * 1 год назадРуссо отвергал официальную церковь и выступал в защиту веротерпимости. Руссо отстаивал преимущества «естественной религии» с укорененными лишь в человеческом сердце догматами веры, не требующей никаких посредников между человеком и богом.В "Эмиль" Руссо пишет: "В моем веровании вы видите лишь естественную религию, — странно, что людям нужна еще какая-то! Да и есть ли нужда в другой религии? В чем же моя вина, ежели я служу Богу согласно тому свету, которым он озарил мой ум, согласно чувствам, которые он внушил моему сердцу... Самые высокие представления о Божестве дает нам наш собственный разум".
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Решить неравенство: 1) х⁴+4х²-5/ x²+5x+6 ≤ 0 2)x⁴-2x²-8/ x⁴-2x²-3 > 0
Ответить
Английский язык
Переведите вопросы!!!
Ответить
Математика
Решите пожалуйста номер 3
Ответить
Русский язык
Помогите срочнооооооооо
Ответить
Русский язык
Как переводится слова ЛЕН,ГОР,МЕТАЛ,РЕМ,ПРОМ этосложносркращённые слова?
Ответить