Взгляды Руссо га церковь и религию

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Георгиев Рубен * Советник * 1 год назадРуссо отвергал официальную церковь и выступал в защиту веротерпимости. Руссо отстаивал преимущества «естественной религии» с укорененными лишь в человеческом сердце догматами веры, не требующей никаких посредников между человеком и богом.В "Эмиль" Руссо пишет: "В моем веровании вы видите лишь естественную религию, — странно, что людям нужна еще какая-то! Да и есть ли нужда в другой религии? В чем же моя вина, ежели я служу Богу согласно тому свету, которым он озарил мой ум, согласно чувствам, которые он внушил моему сердцу... Самые высокие представления о Божестве дает нам наш собственный разум".