ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!! ДАЮ 20 БАЛЛОВ!! Зачем Пушкин вводит в текст сон Петруши (мало ли что кому снится?..)? В каких ещё литературных текстах автор показывает нам сновидения персонажей (приведите несколько примеров)?

Литература

ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!! ДАЮ 20 БАЛЛОВ!! Зачем Пушкин вводит в текст сон Петруши (мало ли что кому снится?..)? В каких ещё литературных текстах автор показывает нам сновидения персонажей (приведите несколько примеров)?

Автор: Гость