ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!! ДАЮ 20 БАЛЛОВ!! Зачем Пушкин вводит в текст сон Петруши (мало ли что кому снится?..)? В каких ещё литературных текстах автор показывает нам сновидения персонажей (приведите несколько примеров)?

Литература
ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!! ДАЮ 20 БАЛЛОВ!! Зачем Пушкин вводит в текст сон Петруши (мало ли что кому снится?..)? В каких ещё литературных текстах автор показывает нам сновидения персонажей (приведите несколько примеров)?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Его сон был как предсказание. рассказ Евгений Онегин, 
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